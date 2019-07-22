Рынок домашней аудиотехники все еще растет

По итогам четвертого квартала 2018 года поставки аудиотехники для дома выросли на 20%, если сравнить их с цифрами, показанными годом ранее.

По итогам всего 2018 года лидером по поставкам такой техники стала именно JBL — сделать это компании позволили успешные первый и третий кварталы прошлого года. Если же говорить о выручке, то лидер этого рейтинга — тот же. За ним следуют Bose, Sony и Sonos. Специалисты утверждают, что по итогам последнего квартала прошлого года по всему миру было продано 59 млн экземпляров звукового оборудования для дома. Суммарная стоимость этого рынка составила $6,8 млрд. Будет постепенное снижение средней стоимости домашней аудиотехники. Что касается будущего, то эксперты уверены, что в ближайшее время спрос точно не начнет угасать.