Roborock анонсировала новую станцию для автоматической очистки робота-пылесоса S7

Компания Roborock анонсировала старт продаж станции для автоматической очистки своей последней модели робота-пылесоса S7 в России. Станция будет оснащена функцией циклонного всасывания, что позволит ей эффективно опустошать контейнер для сбора пыли, находящийся внутри пылесоса. Бак станции, в котором находится мешок для пыли, легко снимается и промывается, а сам мешок, обладая впечатляющим объемом в 1,8 литра и будучи обработанным специальным антибактериальным средством, оснащен специальным механизмом, предотвращающим утечку пыли при его опустошении.

Устройство отвечает всем последним стандартам отрасли и идеально подойдет даже для людей с повышенной аллергической реакцией на пыль. Так же, как и сами роботы пылесосы от Roborock, станция для автоматической очистки располагает фильтрами высокой эффективности очистки стандарта HEPA, что предотвращает попадание в воздух до 99,99% частиц размером до 0,3 микрон. Кроме этого, станция оснащена интеллектуальными алгоритмами сбора пыли. Она будет следить за тем, чтобы Roborock S7 был готов к уборке всегда, когда он может понадобиться. Основываясь на информации о количестве запусков пылесоса, продолжительности уборок, последнем запуске и даже времени суток, станция будет автоматически запускать очистку.

Щетки, встроенные в основание станции, очищают зарядные электроды робота при каждой стыковке, поддерживая их активность и избавляя пользователя от необходимости их протирать. На оборотной стороне расположена интегрированная система для крепления проводов, которая поможет содержать в порядке кабели от самой станции очистки и станции для зарядки пылесоса, а всему комплексу устройств – соответствовать минималистичному дизайну даже во время ежедневного использования. Рекомендованная стоимость станции автоматической очистки в России составляет 24 990 руб.
Комментарии и отзывы Roborock S7
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