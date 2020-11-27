Roborock представляет в России робот-пылесос S6 MaxV

Робот-пылесос Roborock S6 MaxV официально представлен в России.

Новинка прошла сертификацию конфиденциальности и безопасности TÜV Rheinland, что делает его первым в мире роботом-пылесосом, получившим такой сертификат. Пылесос удаляет полученные изображения в процессе работе.

Roborock S6 MaxV отличается минималистичным дизайном в черном корпусе из матового пластика. В тоже время пылесос очень функционален. Все детали тщательно продуманы и вписываются в общую концепцию.

Roborock S6 MaxV оснащен системой распознавания предметов ReactiveAI на базе двойной камеры на передней панели, лидара и мощного процессора Qualcomm APQ8053. Новая система распознает домашние предметы, тапочки, провода и многое другое.

Максимальная мощность всасывания составляет 2500 Па, что позволяет качественно убрать любую поверхность. Робот-пылесос имеет встроенный резервуар объемом 297 мл для влажной уборки.

Устройство может работать в течении 180 минут, благодаря батарее емкостью 520 мАч. С помощью мобильного приложения можно задать расписание уборки, выбрать тип уборки и многое другое.

Робот-пылесос Roborock S6 MaxV поступил в продажу по рекомендованной цене 54 990 рублей.