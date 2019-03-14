Робот Mesobot готов к изучению подводной фауны

Исследователи Вудс-Холского океанического института разработали робота Mesobot, который может исследовать подводный мир и собирать данные о водной жизни.

Робот высотой в четыре фута движется с помощью шести больших, но маломощных движителей, которые не вызывают волнения глубоководной фауны, а его светодиодные фонари могут переключаться на красный цвет, который многие глубоководные виды не видят. Двухдневное времяпровождение также должно минимизировать привлечения внимания. Mesobot использует стереокамеры для идентификации животных и может самостоятельно следить за ними. 12-мегапиксельная камера может делать как снимки, так и видео 4K, в то время как пробосборщик частиц может собирать следы ДНК, находящиеся в воде. Это также поможет изучить водные особенности как уровни соли и растворенный кислород. Mesobot будет готов к испытаниям в начале 2019 года.