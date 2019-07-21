Робот-бармен и его функции

Самой же главной особенностью гаджета является поддержка искусственного интеллекта. Barsys уверяет, что благодаря ИИ дозировка ингредиентов коктейля происходит с высочайшей точностью, что в перспективе позволит существенно сократить расходы.Роботизированный миксер для приготовления смузи и коктейлей от Barsys умеет автоматически готовить заданные рецепты с возможностью их настройки под пользовательские предпочтения. Отдавать заказы роботу можно дистанционно по Bluetooth. Причем аппарат одновременного подключается сразу к трем устройствам.Пропорции будут соблюдены идеально, а потраченная на приобретение чудо-гаджета сумма, по заверению разработчика, окупится с лихвой.Стоимость новой модели составит 1500 долларов.