Робот-газонокосилка Willow X оснащен механизированными руками для сбора сорняков и овощей

Willow X — это робот-газонокосилка, который может выполнять такие задачи, как стрижка газона, прополка и сбор фруктов и овощей. Концепция робота EEVE была впервые продемонстрирована в 2021 году на основе конструкции его первого устройства Willow.

У робота есть механические руки, которые помогают ему выполнять ряд работ, и он может носить предметы в своем корпусе. Другое потенциальное применение устройства — сбор мусора. Согласно EEVE, Willow X имеет возможности искусственного интеллекта и камеру 4K, которые помогают ему обнаруживать объекты и избегать ненужных препятствий. Willow X может работать до шести часов без подзарядки, а Willow X Pro — до восьми часов. Другие особенности гаджета включают в себя автономную навигацию, обнаружение дождя и возможность подниматься по склонам с уклоном до 25% для стандартной модели и 35% для Pro. Устройство все еще находится в разработке и ожидается, что оно будет выпущено в 2024 году.
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