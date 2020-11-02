Робот-пылесос Xiaomi MIJIA 1T выпущен за 344 доллара

Анонсированный робот-пылесос Xiaomi MIJIA 1T способен подметать и мыть пол автоматически. Робот оснащен инфракрасным датчиком, датчиком ToF, двойным гироскопом, оптическим датчиком и датчиком высоты. С помощью этих датчиков и алгоритмов 3D VSLAM, который создает карту всего места, а также избегает препятствий. Пользователи могут редактировать созданную карту для дальнейшего повышения точности при необходимости.
В нем используется бесщеточный двигатель с мощностью всасывания 3000 Па и поддержкой 4-скоростных режимов, а также пылесборник объемом 550 мл для подметания. В то время как для мытья полов он поставляется с резервуаром для воды на 250 мл.
Владельцы смогут управлять роботом удаленно и устанавливать обновления с помощью приложения MIJIA. Компания утверждает, что он проработает 180 минут в стандартном режиме с помощью аккумулятора емкостью 5200 мАч. И когда он почти разряжен, он сам направляется к зарядной док-станции для заправки. Робот-пылесос Xiaomi MIJIA 1T стоит 344 доллара США и доступен для предварительного заказа.