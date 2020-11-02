Робот-пылесос Xiaomi MIJIA 1T выпущен за 344 доллара

Xiaomi MIJIA известен своими продуктами IoT. дна из самых популярных категорий продуктов MIJIA - пылесосы. В преддверии распродажи Double Eleven 11.11.2020 в Китае, известной как Single’s Day, Xiaomi выпустила новый пылесос под названием MIJIA Robot Vacuum-Mop 1T.

Анонсированный робот-пылесос Xiaomi MIJIA 1T способен подметать и мыть пол автоматически. Робот оснащен инфракрасным датчиком, датчиком ToF, двойным гироскопом, оптическим датчиком и датчиком высоты. С помощью этих датчиков и алгоритмов 3D VSLAM, который создает карту всего места, а также избегает препятствий. Пользователи могут редактировать созданную карту для дальнейшего повышения точности при необходимости.

В нем используется бесщеточный двигатель с мощностью всасывания 3000 Па и поддержкой 4-скоростных режимов, а также пылесборник объемом 550 мл для подметания. В то время как для мытья полов он поставляется с резервуаром для воды на 250 мл.

Владельцы смогут управлять роботом удаленно и устанавливать обновления с помощью приложения MIJIA. Компания утверждает, что он проработает 180 минут в стандартном режиме с помощью аккумулятора емкостью 5200 мАч. И когда он почти разряжен, он сам направляется к зарядной док-станции для заправки. Робот-пылесос Xiaomi MIJIA 1T стоит 344 доллара США и доступен для предварительного заказа.

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