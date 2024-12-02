Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum X20 Max оценен в 650 евро

Компания Xiaomi выпустила в Европе робот-пылесос Robot Vacuum X20 Max, который стоит 650 евро. Новинка характеризуется двигателем мощностью всасывания 8000 Па, улучшенной по сравнению с моделью X20 Pro системой мытья пола для очищения труднодоступных мест, функцией мытья пола горячей водой (55 градусов) и высушивания его горячим воздухом, комплектной док-станцией с автоматической очисткой контейнера для пыли и бака для грязной воды, функцией обрезки волос на щетке, механизмом для удаления волос, временем автономной работы до двух часов и управлением через фирменное приложение или голосовые команды.