Роботы от компании Samsung

На выставке CES 2019 компания Samsung представила трех роботов Bot Air, Bot Care и Bot Retail. Bot Care выполняет много полезных домашних заданий, но многие из них сосредоточены на предоставлении помощи, особенно пожилым людям.

Bot Air, это очиститель воздуха на колесах. Bot Air будет оповещен, когда качество воздуха падает в определенном месте, и будет ехать туда и отфильтровывать воздух.

Bot Retail может выполнять указания, заказывать вам еду и демонстрировать пункты меню, подносить кофе и небольшие тарелки с едой и даже принимать оплату за них по беспроводной связи через NFC.