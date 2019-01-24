Роботы по доставке от компании Amazon

Amazon работает над роботами по доставке, и уже выводит машины с автоматическим управлением на улицы города.

Начиная с сегодняшнего дня, шесть устройств Amazon Scout доставляют посылки в округе Снохомиш, штат Вашингтон, к северу от базы Amazon в Сиэтле. Хотя роботы уже могут самостоятельно перемещаться и ориентироваться, сотрудники Amazon все равно будут сопровождать их на данный момент. Это робот размером с небольшой холодильник, движется со скоростью ходьбы. Amazon утверждает, что робот может спокойно и безопасно справляться с препятствиями, такими как пешеходы и домашние животные. Тем не менее, пока не ясно, как Scout проверяет личность клиентов, чтобы убедиться, что люк хранилища открывается только для нужных клиентов.