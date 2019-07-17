Роботы распознают предметы благодаря взгляду и прикосновениям.

Исследователи из Лаборатории искусственного интеллекта МТИ (CSAIL) оснастили роботизированную руку KUKA тактильным датчиком GelSight — таким образом, искусственный интеллект смог изучить связь между визуальной и тактильной информацией, и объединить их. Использованный тактильный датчик GelSight является электронной копией кончика человеческого пальца, в котором для создания трехмерной карты поверхности используется камера и чувствительная резиновая пленка.

В новом проекте датчик был установлен в робота KUKA, и объединен с искусственным интеллектом — таким образом роботизированная рука научилась на глаз определять рельефность предметов, и вслепую распознавать их форму. Для обучения системы использовался набор из 12 000 видеороликов с 200 объектами, такими как ткани, инструменты и бытовые предметы. На данный момент робот способен выполнять работу только в контролируемой среде, и только с заранее известными ему предметами. Разработчики системы хотят расширить его возможности, дав искусственному интеллекту больше данных для изучения. Роботы постоянно совершенствуются, и на данный момент даже умеют работать в команде.