Роботизированная рука Nikon C3 eMotion расширяет линейку интеллектуальных устройств

Компания Nikon объявила о расширении линейки интеллектуальных исполнительных устройств C3 eMotion для роботизированных рук. Каждый блок объединяет жизненно важные компоненты роботизированного соединения, такие как двигатель, редуктор, привод двигателя, тормоз и энкодеры, в одном небольшом компактном блоке. На этой неделе Николь добавила в ассортимент IAU-30 и IAU-300, предлагая возможность выбора с различным крутящим моментом, размером и другими характеристиками в зависимости от вашего применения.

Nikon продемонстрирует свои новые роботизированные соединения на Международной выставке роботов 2022 (iREX2022), которая пройдет в конце этого месяца в Tokyo Big Sight с 9 по 12 марта 2022 года. C3 eMotion — это объединенный роботизированный блок для коллаборативных роботов, который при использовании вместе с манипуляторами облегчает сборку роботов даже пользователями, не знакомыми с устройством роботов. Более того, благодаря своей высокой универсальности C3 eMotion также может использоваться в качестве компонента полупроводникового оборудования, станков, измерительных приборов, транспортных средств и других машин и систем, требующих высокой точности остановки, точности обработки и т.п.

В дополнение к блокам IAU-60 и IAU-200, выпущенным в 2020 году, Nikon добавила новый IAU-30 компактного типа и IAU-300 более крупного типа с большим крутящим моментом. Эти дополнения к линейке C3 eMotion предоставляют клиентам более широкий спектр возможностей, позволяя более свободно создавать роботизированные системы, адаптированные к конкретным потребностям пользователей. Двигаясь вперед, компания продолжит разработку новых моделей и расширение этой линейки, чтобы лучше соответствовать рыночному спросу.
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