Роботизированная собака ANYmal после падения может вставать на ноги

Исследователи научили собаку-робота преодолевать одну из самых сложных задач для четвероногого дроида, встать на ноги после падения.

Бот, получивший название ANYmal, был первоначально разработан исследователями из Лаборатории роботизированных систем из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе. Создатели утверждают, что они придерживались компьютерного моделирования, так как они были менее дорогостоящими чем тесты в живую. Что касается собаки-робота он начал следовать инструкциям более точно в реальном мире после обучения. Он также побил собственный рекорд скорости, достигая 1,5 метра в секунду. Благодаря своему наиболее впечатляющему трюку, он научился переворачиваться и подниматься после того, как его толкнули.