Роботизированный экзоскелет Sportmate 5 для фитнеса и спортивных тренировок

Спортсмены и любители фитнеса, желающие вывести свои тренировки на новый уровень, могут быть заинтересованы в уникальном потребительском экзоскелете Sportsman 5. Легкий носимый роботизированный экзоскелет, создан для улучшения физической формы, пеших прогулок и больших нагрузок.

SPORTSMATE 5 это первый и самый легкий в мире портативный носимый роботизированный экзоскелет, созданный для потребителей. Его удобная функция делает каждый шаг комфортным с контролируемым сопротивлением и поддержкой для достижения ваших целей в фитнесе. SPORTSMATE 5 охватывает все, от дистанционных до силовых тренировок. SPORTSMATE 5 имеет три подсистемы: систему управления походкой, систему исполнительных механизмов и энергетическую систему. В уличном режиме ваша походка будет определяться датчиками и обрабатываться алгоритмом искусственного интеллекта. Затем контроллер будет посылать сигналы, чтобы моторы могли оказать вам необходимую помощь.

С помощью двух приводов вы поднимаете ноги и толкаете их вперед, делая каждый шаг легким, как воздух. Вам будет намного легче ходить, подниматься по лестнице и в гору. Сопротивление повышает вашу устойчивость, удерживая ваше тело и поглощая тряску при спуске по лестнице или склону. Одним словом, режим SPORTSMATE 5 на открытом воздухе помогает снизить напряжение и увеличить расстояние, а также позволяет вам получать удовольствие от занятий на свежем воздухе, таких как походы, треккинг и даже альпинизм!
Комментарии и отзывы Sportmate 5
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