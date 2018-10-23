Ртуть не вернется в “Мстители 4”

Актер Аарон Тейлор-Джонсон сыгравший роль Ртути в серии фильмов от Marvel, сообщил, что его герой не вернется в четвертой части “Мстителей”.

В своем интервью журналистам актер рассказал, что в его контракте указано о возможности съемок в нескольких фильмах, однако Ртуть близнец Алой Ведьмы, погиб в событиях, которые произошли в картине “Мстители: Эра Альтрона” и никаких переговоров о его возвращении не было.

Кроме этого появилась информация о новых наборах конструкторов LEGO по сюжету “Мстителей 4”.