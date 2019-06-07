Самый современный очиститель воздуха - BRID

Новый очиститель воздуха 21-го века - BRID, который использует эксклюзивную запатентованную версию технологии фотокаталитического окисления для буквального испарения угарного газа, пыли, плесени, запахов и многого другого.

BRID - это не просто обычный фильтр, его можно рассматривать как «холодную» печь, которая сжигает более 90% бактерий и производит пар в качестве побочного продукта. Он супер тихий, компактный и мощный. BRID идеально подходит для средних и небольших помещений.

84 высококачественных холодных белых светодиода, расположенных в 6 рядов, освещают каждый керамический фильтр сверху и снизу, запуская реакцию чистого фотокатализа без генерации озона. Светодиодные лампы имеют гарантированный срок службы в несколько лет дольше, чем обычные ультрафиолетовые лампы.

Инновационный модульный итальянский дизайн BRID позволяет заменять отдельные элементы без каких-либо технических знаний. Просто добавив второй или третий модуль фильтра питания, можно ускорить процесс очистки. После того как BRID очистит всю комнату, он автоматически настроится на поддержание чистоты и свежести воздуха и вмешается, когда окружающая среда еще раз изменится из-за внешних причин. Очиститель воздуха появится в продаже в июле, цены стартуют от $ 599.