Samsung Electronics представила память нового поколения HBM4

Сегодня компания Samsung Electronics официально объявила о своих планах запустить массовое производство памяти HBM4 в 2025 году. Представители компании объяснили, что это позволит им разнообразить предоставляемые услуги для компаний-партнёров и удовлетворить потребности индустрии в более быстрой памяти для работы с технологиями на основе искусственного интеллекта. Представители производителя отметили, что многие крупные компании, создающие видеокарты, которые нужны для выполнения задач в различных сервисах на базе искусственного интеллекта, уже проявили интерес к этой новой памяти, но дело далеко не в скорости обработки данных. Быстрая память позволяет более эффективно выполнять опредёленные задачи, что снижает энергопотребление в центрах обработки данных.

Для компании NVIDIA и других подобных компаний память нового поколения предоставляет возможность сэкономить средства на обслуживании серверной инфраструктуры. Чем быстрее графический ускоритель выполняет задачи, тем меньше энергии требуется на это, что, в свою очередь, снижает расходы на создание изображений или текста. Даже если это сокращение составляет всего несколько процентов, для компании, продающей десятки тысяч графических ускорителей в год, это означает значительный экономический выигрыш. Однако обычным пользователям память нового поколения придётся ждать ещё долго, поскольку для них новая память практически ничего не даст.