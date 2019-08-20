Samsung Galaxy S11 разрешение камеры превысит 100 Мп

В сети появились слухи о возможном апгрейде камеры Samsung Galaxy S11 до 108 Мп. Для этого будет использован новый модуль Isocell Bright HMX с топовыми характеристиками для мобильных устройств. Таким образом, разрешение фотографии составит 12032x9024 пикселей.

Благодаря высокой светочувствительности Galaxy S11 сможет делать высокодетализированные фотографии в любых условиях, включая тёмное время суток. При двукратном зуме разрешение изображения составит впечатляющие 27 Мп. В целом же модуль сможет приближать объект съёмки в 10 раз.