Samsung Galaxy S23 Ultra показали на новых фото

Вероятно, на протяжении нескольких месяцев, начиная ещё с лета, инсайдеры буквально засыпали нас рендерами и информацией о новых смартфонах Galaxy S23, которые должны будут представлены уже в феврале 2023 года. При этом информация более или менее не отличалась от инсайдера к инсайдеру, что позволяет предположить, что информация на самом деле слита из официальных источников и что поставщики секретной информации имеют настоящие данные, а не лишь предположения. И сегодня в сети опубликовали фотографии гаджета Galaxy S23 из подлинейки Ultra, судя по которой можно предположить, что на самом деле инсайдеры всё это время сливали правдивые данные о новом продукте. Дело в том, что на новых изображениях смартфон изображён с нескольких сторон и все они соответствуют тому, что мы видели ранее.

Например, у топового смартфона линейки Galaxy S23 будет довольно интересная система камер — обычно линзы достаточно сильно выпирают за пределы корпуса устройства, но на текущий момент на фотографиях гаджета видно, что линза выпирает буквально на миллиметр, может даже меньше. При этом кардинальных изменений в плане дизайна по сравнению с аналогичным смартфоном прошлого года не произошло, так что пользователи, которые купили флагман в прошлом году, получают возможность не апгрейдить гаджет до нового устройства. Ведь помимо чуть более мощного процессора и камеры на 200 Мп у Galaxy S23 больше ничего невероятного не будет. И это стоит учитывать обязательно при покупке.