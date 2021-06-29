Samsung анонсировала новую операционную систему One UI Watch

В рамках мероприятия MWC 2021, Samsung анонсировала новую операционную систему One UI Watch. Новая ОС объединит в себе лучшие функции Wear OS и Tizen. One UI Watch получит совершенно новый интерфейс и функции. Samsung One UI Watch обеспечит автоматическую установку приложений, что упростит процесс установки. Новая платформа позволяет синхронизировать настройки в автоматическом режиме. One UI Watch будет поддерживать всю экосистему Play Store, приложения, а также поддерживать циферблаты сторонних производителей.

Ожидается, что новая операционная система дебютирует на устройствах Galaxy Watch в конце лета.
Комментарии и отзывы Samsung One UI Watch
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