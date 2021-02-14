Samsung обновляет Galaxy M31s до One UI Core 3.0 на базе Android 11

Samsung Galaxy M31s был анонсирован во второй половине 2020 года с One UI Core 2.1 на базе Android 10 и затем был обновлен до One UI Core 2.5. Теперь компания начала для него выпуск обновления One UI Core 3.0 на базе Android 11. Версия прошивки M317FXXU2CUB1 также содержит исправление безопасности от февраля 2021 года.

На данный момент новое обновление доступно в России и Украине. One UI Core 3.0 на базе Android 11 содержит не только функции и улучшения ОС Android 11, но новые функции и улучшения One UI. Проверить доступность обновления можно через настройки смартфона.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy M31s
Обзоры:
Новости:
Скриншоты Android 12 демонстрируют переработанный интерфейс и новые функции

Google работает над новой версией мобильной операционной системы Android, которая будет выпущена осенью э...
Смартфоны Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro получают обновление Android 11

Стало известно, что смартфоны Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro начали получать обновление операционной системы ...
Выпущено обновление Funtouch OS 11 на базе Android 11 для VIVO V19

VIVO начала выпуск обновления Funtouch OS 11 на базе Android 11 для своего смартфона V19 в Индии. Это пер...
Обзор Hiper iOT SP34. Сетевой фильтр с поддержкой экосистемы «Умный дом» Обзор Hiper iOT SP34. Сетевой фильтр с поддержкой экосистемы «Умный дом»
Обзор JBL Tune 225 TWS. Симпатичные наушники с автономностью в 25 часовОбзор JBL Tune 225 TWS. Симпатичные наушники с автономностью в 25 часов
Лучший Wi-Fi модуль для ПК. TP-Link ARCHER TX3000E AX3000Лучший Wi-Fi модуль для ПК. TP-Link ARCHER TX3000E AX3000
Обзор Samsung Odyssey G5 LC27G55T. Игровой монитор 144 ГцОбзор Samsung Odyssey G5 LC27G55T. Игровой монитор 144 Гц
Обзор Playme BIT. Двухканальный видеорегистратор зеркалоОбзор Playme BIT. Двухканальный видеорегистратор зеркало
Запасы NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti радуют...
Запасы NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti радуютНа момент релиза флагманских видеокарт компании NVIDIA многие геймеры были разочарованы тем, что производ...
Представлена плата ASRock J4125-ITX с чи...
Представлена плата ASRock J4125-ITX с чиКомпания ASRock пополнила ассортимент материнских плат формата Mini-ITX моделью J4125-ITX, которая подойд...
Samsung Galaxy Z Fold 3 слили в сеть...
Samsung Galaxy Z Fold 3 слили в сетьСегодня, пока весь мир празднует Рождество, в сети появилась утечка от весьма надежного источника, которы...
Honor V40 представят 18 января...
Honor V40 представят 18 январяВ декабре сообщалось, что Honor отложила релиз своего нового флагманского телефона Honor V40 на январь 20...
В линейку мониторов Samsung Odyssey доба...
В линейку мониторов Samsung Odyssey добаSamsung Odyssey G3 F27G33TFWU - 27 дюймовый монитор с 8-битной VA панелью с частотой обновления 144 Гц и ...
Honor 30 Pro получил скоростную передачу...
Honor 30 Pro получил скоростную передачуКомпания Honor выпустила стабильную версию фирменной оболочки Magic UI 4.0 для смартфона Honor 30 Pro. Пр...
Xiaomi Mi 11 Pro показали в четырех расц...
Xiaomi Mi 11 Pro показали в четырех расцКитайские инсайдеры опубликовали изображение топового смартфона Xiaomi Mi 11 Pro, который запечатлен в че...
Ноутбук Tuxedo InfinityBook S 15 оценен ...
Ноутбук Tuxedo InfinityBook S 15 оценен Компания Tuxedo пополнила ассортимент ноутбуков моделью InfinityBook S 15, который работает под управлени...
Infinix Smart 5 теперь доступен в Индии...
Infinix Smart 5 теперь доступен в ИндииInfinix выпустила Infinix Smart 5 в качестве преемника Infinix Smart 4, дебютировавшего в ноябре 2020 год...
Смартфон TCL 20 5G получит крупный экран...
Смартфон TCL 20 5G получит крупный экранАвторитетный искатель утечек Эван Бласс (@evleaks) поделился подробностями о смартфоне TCL 20 5G, выход к...
Honor Band 6 официально представлен...
Honor Band 6 официально представленНесколько месяцев назад Honor, которая в то время входила в состав Huawei, анонсировала фитнес-трекер нов...
Топ-10 самых производительных Android-см...
Топ-10 самых производительных Android-смAnTuTu опубликовал отчет по топ-10 самых эффективных флагманских смартфонов Android в мире. ...
Обзор Android Q-Link от Kibercar. Тюнинг мультимедиа в автомобилеОбзор Android Q-Link от Kibercar. Тюнинг мультимедиа в автомобиле
Обзор AirFree A9. Вакуумный блендер для смузи, коктейлей, соков, десертов и суповОбзор AirFree A9. Вакуумный блендер для смузи, коктейлей, соков, десертов и супов
Обзор ASRock X299 TAICHI CLX. Материнская плата для процессоров Intel Cascade LakeОбзор ASRock X299 TAICHI CLX. Материнская плата для процессоров Intel Cascade Lake
Обзор Hyundai H-EP100. Недорогие TWS-наушники Bluetooth 5.0Обзор Hyundai H-EP100. Недорогие TWS-наушники Bluetooth 5.0
Обзор ASUS RT-AX68U. Роутер с Wi-Fi 6 для дома и офисаОбзор ASUS RT-AX68U. Роутер с Wi-Fi 6 для дома и офиса
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor