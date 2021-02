Samsung обновляет Galaxy M31s до One UI Core 3.0 на базе Android 11

Samsung Galaxy M31s был анонсирован во второй половине 2020 года с One UI Core 2.1 на базе Android 10 и затем был обновлен до One UI Core 2.5. Теперь компания начала для него выпуск обновления One UI Core 3.0 на базе Android 11. Версия прошивки M317FXXU2CUB1 также содержит исправление безопасности от февраля 2021 года.

На данный момент новое обновление доступно в России и Украине. One UI Core 3.0 на базе Android 11 содержит не только функции и улучшения ОС Android 11, но новые функции и улучшения One UI. Проверить доступность обновления можно через настройки смартфона.