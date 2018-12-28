Samsung патентует трансформируемый беспилотник

Samsung подала незаурядный патент на трансформируемый беспилотник. Беспилотник по сути станет аксессуаром следующего поколения для линейки смартфонов компании Galaxy. В патенте описан беспилотный летательный аппарат с множеством специальных датчиков. Помимо датчика камеры, он будет оснащен гироскопами, барометром, компасом, ультразвуковыми датчиками, датчиками температуры, света и ультрафиолетового излучения.

Изобретение получит беспроводное управление с помощью смартфона, планшета или ПК. Кронштейны с прикрепленными пропеллерами могут складываться внутрь корпуса устройства. Дрон состоит из двух отсеков, которые сдвигаются вместе, образуя компактный портативный блок.

Это пятый патент, связанный с беспилотниками, который компания Samsung подала только в этом году.