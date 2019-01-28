Samsung перейдет на экологичную упаковку

Компания Samsung планирует начать использовать более экологичные материалы вместо пластика. Начиная с первой половины 2019 года, они будут выпускать коробку для телефонов, бытовых приборов и других продуктов с использованием биопластика, то есть из переработанной пластмассы и бумаги.

Это поменяет дизайн продукта, чтобы уменьшить его отходы - зарядные устройства для телефонов будут иметь матовую поверхность, для которой не требуется пластиковая защитная пленка, чтобы оставаться нетронутой во время транспортировки. Когда Samsung будет использовать бумагу, она будет полагаться на устойчивые варианты, сертифицированные экологическими организациями. Они планируют полностью перейти на экологическую упаковку к 2020 году. Samsung, безусловно, является одной из крупнейших компаний-производителей электроники, и переход на экологичную упаковку может устранить огромное количество отходов.