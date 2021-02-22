Samsung выпускает One UI 3.1 для смартфонов серий Galaxy S20, Note 20, Z Fold2 и Z Flip

Компания Samsung начала выпуск пользовательского интерфейса One UI 3.1 для смартфонов серий Galaxy S20, Note 20, Z Fold2 и Z Flip. В списке числятся следующие устройства: Galaxy S20, Galaxy S20 +, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE, Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy Z Fold2, Galaxy Z Flip и Galaxy Z Flip 5G.

One UI 3.1 был представлен в январе вместе с серией Galaxy S21, они поставляются с новым пользовательским интерфейсом с коробки. Samsung One UI 3.1 запускается в странах Европы, в Великобритании и Южной Кореи. One UI 3.1 предлагает улучшенные функции, исправления, удаление местоположения GPS, добавляет улучшенную область уведомлений, новые значки приложений и многое другое.
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