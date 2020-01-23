Samsung выпустил умную домашнюю химчистку AirDresser

Samsung выпустила автономный шкаф, который располагается внутри гардероба, который очищает и разглаживает вашу одежду после того, как вы повесите ее. AirDresser удалит пыль и микробы, освежая и дезинфицируя одежду.

После запуска цикла струи воздуха удаляют въевшуюся пыль, затем высокотемпературный поток JetStream продезинфицирует одежду, удаляя бактерии, вирусы и аллергены.

Дезодорирующий фильтр избавит одежду от неприятных запахов, которые одежда впитывает в течение дня, например, запаха пота, табака и еды. Домашняя химчистка работает очень тихо и ее можно расположить в спальной комнате.

Samsung AirDresser появится в продаже этой весной и будет стоить 135 000 рублей.