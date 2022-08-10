Samsung выпустила бета-версию One UI 5.0 для смартфонов Galaxy S22

Компания Samsung выпустила бета-версию One UI 5.0. Обновление вышло с опозданием на несколько недель и доступно для смартфонов линейки Galaxy S22.

Бета-версия One UI 5.0 поставляется с версией прошивки S90xBXXU2ZHV4 и развертывается в Германии, а также будет доступно в других регионах. Напомним, что One UI 5.0 основана на Android 13, а это значит, что текущие флагманы Samsung также получили бета-версию новой ОС Google. Изменений в One UI 5.0 будет мало - это в основном оптимизация, изменения интерфейса и другие мелкие улучшения. По словам компании, новая оболочка будет плавной и быстрой по сравнению с действующий.

Стабильная версия One UI 5.0 и Android 13 выйдут в октябре.
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