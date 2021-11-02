Сбер создал первую мультимодальную нейросеть ruDALL-E

Сбер создал первую в мире нейронную сеть ruDALL-E, которая способна создавать изображения на основе текстового описания на русском языке. Использовать ее можно для создания вариантов дизайна интерьера, стоковых изображений или векторных иллюстраций, материалов для рекламы, копирайтинга, архитектурного и промышленного дизайна. Попробовать ruDALL-E можно уже на его сайте

Нейросеть одновременно обучается на двух видах данных — картинках и текстах, и позволяет создавать неограниченное число новых изображений по заданному описанию. Есть два варианта модели:

ruDALL-E XL, содержащая 1,3 миллиарда параметров;

ruDALL-E 12B с 12 миллиардами параметров.

Моделью ruDALL-E XL можно воспользоваться бесплатно, загрузив её с сервиса Github. Обе модели также вскоре будут доступны на платформе ML Space в хабе предобученных моделей и датасетов DataHub от SberCloud.

Создание изображений при помощи ruDALL-E происходит в три этапа: сначала одна нейросеть принимает текст на вход и генерирует заданное число картинок, затем следующая выбирает, какие из них наиболее удачны и максимально соответствуют описанию, а третья увеличивает их в размере без потери качества. Таким образом можно получить неограниченное количество новых изображений, подходящих под указанные характеристики.

Архитектура модели DALL-E для английского языка была впервые представлена OpenAI в 2021 году, однако эта модель так и не была полностью выложена в открытый доступ. На основе публикации OpenAI команды SberDevices и Sber AI при содействии SberCloud воспроизвели код и запустили обучение нейросети на платформе ML Space на базе суперкомпьютера Кристофари, получив аналогичный результат для русского языка. В результате получилась самая большая модель такого рода в мире, работающая с русским языком: обучение заняло 23 тысячи GPU-часов на массиве данных из 120 миллионов пар текст-изображение. Проект по обучению ruDALL-E стал самым большим нейросетевым вычислительным проектом в России и СНГ.

SberDevices — компания экосистемы Сбер, центр экспертизы по решениям на основе искусственного интеллекта в таких областях, как речевые технологии, технологии понимания естественного языка, лицевая и голосовая биометрия. Компания также фокусируется на создании умных устройств для конечных потребителей и корпоративных клиентов. SberDevices учреждена в мае 2019 года в качестве департамента блока «Технологии» Сбербанка.