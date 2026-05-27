СберЛизинг профинансировал покупку серверного оборудования с нейросетью ГигаЧат для девелопера

СберЛизинг совместно со Сбером закрыл сделку по лизингу программно-аппаратного комплекса GigaChat Enterprise для одной из девелоперских компаний. Поставщиком оборудования выступил «Салют для бизнеса». По условиям договора, компания получила оборудование с минимальным авансом и рассрочкой платежей на 36 месяцев. В финансовую модель также вошла скидка на предмет лизинга. Комплекс планируется использовать для автоматизации коммуникаций с покупателями недвижимости: нейросеть будет отвечать на обращения в режиме реального времени, формировать персонализированные предложения и сохранять контекст переписки.

Сделка стала частью более широкого проекта цифровой трансформации, который девелопер реализует совместно со Сбером. Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и генеральный директор СберЛизинга Виктор Вентимилла Алонсо отметили, что подобная финансовая модель — с отложенными платежами и без крупного стартового взноса — может быть востребована другими компаниями, рассматривающими внедрение ИИ-решений, но ограниченными в капитальных затратах.