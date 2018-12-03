Сборка игрового компьютера на процессоре AMD Ryzen 5 1600X.

2018-12-03, Автор - Ganibal; Продукт - AMD Ryzen 5 1600X; [150]
Данная сборка является примером, того как можно собрать недорого, топовый компьютер для современных игр.

AMD Ryzen 5 1600X Summit Ridge

Процессор AMD Ryzen 5 1600X Summit Ridge - младший шестиядерный процессор на архитектуре Zen, который является прямым конкурентом «народного» Intel Core i5-7600K. Суффикс «X» в названии чипа означает поддержку технологии XFR, которая автоматически повышает частоту процессора выше нормы, если это позволяет кулер. Базовые частоты 1600X установлены на уровне 3.6 ГГц, при работе в турборежиме тактовая частота достигает 4.0 ГГц. Объем кэш-памяти второго уровня составляет 3072 КБ. Но это еще не все. 1600X является отличным вариантом для сборки ПК с прицелом на будущее. Он работает с материнскими платами на сокете AM4 и поддерживает технологию многопоточности AMD SMT. Благодаря ней чип умеет превращать 6 физических ядер в 12 виртуальных, равномерно распределяя нагрузки между ними. Пускай эти 12 потоков сейчас нужны не так уж часто, через пару лет они наверняка пригодятся.

ASRock Fatal1ty X370 Gaming X

Материнская плата ASRock Fatal1ty X370 Gaming X - она предназначена для сборки на ее основе производительного игрового компьютера с использованием процессоров AMD (сокет AM4). Поддерживаются режимы SLI/CrossFire X, с возможностью использования 2 видеокарт одновременно. 4 слота для памяти DDR4 могут использоваться для установки до 64 ГБ памяти, работающей на частотах до 3200 МГц включительно. Особенностью модели является наличие 2 портов PS/2, предназначенных для подключения клавиатуры и мыши: при замене системного блока вам не придется менять полюбившиеся манипуляторы. В наличии 8-канальный аудиоадаптер и гигабитный сетевой порт. Плата оборудована 2 разъемами M.2. Модель упакована в коробку, имеющую презентабельный внешний вид.

Noctua NH-D15 SE-AM4

Кулер для процессора Noctua NH-D15 SE-AM4 - является самой производительной из новинок. Этот охладитель построен на шести U-образных медных никелированных тепловых трубках, на которых собрано два отдельных алюминиевых радиатора, и которые проходят через медное основание. Между радиаторами имеется 140-мм вентилятор В комплекте поставляет ещё один такой же вентилятор, который можно закрепить снаружи одного из радиаторов. Новинка получила приставку SE-AM4, и данная приставка как раз отражает единственное их отличие от оригинальных, давно присутствующих на рынке, систем охлаждения – возможность использования только с процессорным разъёмом Socket AM4

ASUS GeForce GTX 1070 Ti

Видеокарта ASUS GeForce GTX 1070 Ti - эта видеокарта оснащенная графическим процессором GeForce GTX 1070 Ti, впечатлит уровнем технических характеристик самых искушенных пользователей игровых компьютеров. Возможности видеокарты достаточны для реализации трехмерных эффектов любой сложности и эффективности. Усилить эффект от применения этого видеоадаптера можно, используя несколько видеокарт одновременно. Эта возможность реализуется с помощью поддержки мультипроцессорной конфигурации в режиме SLI. Видеокарта допускает подключение 4 мониторов одновременно.

be quiet! System Power 9 600W

Блок питания be quiet! System Power 9 600W - специально разработанные be quiet! для потребностей сборщиков ПК, ориентированных на конкурентную цену – новые System Power 9 обладают настоящей надежностью be quiet! с двумя 12В линиями и стабильными напряжениями. Эта серия имеет сертификат эффективности 80PLUS® Bronze и способна обеспечивать питание нескольких видеокарт благодаря наличию до четырех разъемов PCIe. Присущая System Power 9 комбинация мощности, бесшумности для своего класса и эффективности, выходящей далеко за рамки обычной, позволит вам собрать экономичные и надежные системы – ключевое отличие на фоне других предложений!

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