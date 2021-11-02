Сериал «Книга Бобы Фетта»…

Темуера Моррисон играет Бобу Фетта, а Минг-На Вен также играет Фенек Шанд, причем оба актера повторяют свои роли из «Мандалорца» и предыдущих приключений «Звездных войн». Роберт Родригес снял несколько эпизодов сериала, с Джоном Фавро, Брайс Даллас Ховард и Дэйв Филони. Захватывающее приключение из «Звездных войн», разворачивающееся в неожиданном финальном эпизоде после финала второго сезона «Мандалорианца», показывает легендарного охотника за головами Боба Фетта и наемника Фенека Шанда, перемещающихся по миру галактики.