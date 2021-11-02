Сериал «Книга Бобы Фетта»

Disney выпустила новый трейлер предстоящего сериала «Книга Бобы Фетта», премьера которого будет показана на стриминговом сервисе Disney + через несколько месяцев, начиная с 29 декабря 2021 года. В новом оригинальном сериале «Книга Бобы Фетта » звезды Темуэра Моррисон и Минг-На Вен. Карен Гилкрист и Кэрри Бек выступают в качестве со-исполнительных продюсеров, Джон Бартницки - продюсер, а Джон Хэмпиан - сопродюсер.

Темуера Моррисон играет Бобу Фетта, а Минг-На Вен также играет Фенек Шанд, причем оба актера повторяют свои роли из «Мандалорца» и предыдущих приключений «Звездных войн». Роберт Родригес снял несколько эпизодов сериала, с Джоном Фавро, Брайс Даллас Ховард и Дэйв Филони. Захватывающее приключение из «Звездных войн», разворачивающееся в неожиданном финальном эпизоде ​​после финала второго сезона «Мандалорианца», показывает легендарного охотника за головами Боба Фетта и наемника Фенека Шанда, перемещающихся по миру галактики.
Комментарии и отзывы Сериал «Книга Бобы Фетта»
Netflix отчиталась о внушительных доходах за год…
Netflix отчиталась о внушительных доходах за годСогласно Bloomberg, предварительно записанное сообщение Netflix к акционерам с объявлением результатов за…
Трейлер «Дом дракона»: приквел «Игра престолов»…
Трейлер «Дом дракона»: приквел «Игра престолов» Трейлер До…
Netflix выпустит игру по популярному сериалу Игра в кальмара…
Netflix выпустит игру по популярному сериалу Игра в кальмараРанее в этом году Netflix официально объявил о своем плане выхода на игровой рынок, выпустив игры, основа…
Новый сериал "Peacemaker" с Джоном Синой в главных ролях…
Новый сериал Поклонники гиперпатриотической машины для убийств «Миротворец» из последнего фильма Джеймса Ганна « Отряд…
Новый трейлер второго сезона "Ведьмак"…
Новый трейлер второго сезона Netflix выпустил новый трейлер своего чрезвычайн…
В WhatsApp введут функцию исчезающих сообщений через 90 дней…
В WhatsApp введут функцию исчезающих сообщений через 90 днейЕще в ноябре 2020 года WhatsApp представил новую функцию, которая позволяет пользователям отправлять сооб…
Сериал «Книга Бобы Фетта»…
Сериал «Книга Бобы Фетта»Disney выпустила новый трейлер предстоящего сери…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor