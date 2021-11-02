Сериал «Книга Бобы Фетта»

Disney выпустила новый трейлер предстоящего сериала «Книга Бобы Фетта», премьера которого будет показана на стриминговом сервисе Disney + через несколько месяцев, начиная с 29 декабря 2021 года. В новом оригинальном сериале «Книга Бобы Фетта » звезды Темуэра Моррисон и Минг-На Вен. Карен Гилкрист и Кэрри Бек выступают в качестве со-исполнительных продюсеров, Джон Бартницки - продюсер, а Джон Хэмпиан - сопродюсер.

Темуера Моррисон играет Бобу Фетта, а Минг-На Вен также играет Фенек Шанд, причем оба актера повторяют свои роли из «Мандалорца» и предыдущих приключений «Звездных войн». Роберт Родригес снял несколько эпизодов сериала, с Джоном Фавро, Брайс Даллас Ховард и Дэйв Филони. Захватывающее приключение из «Звездных войн», разворачивающееся в неожиданном финальном эпизоде ​​после финала второго сезона «Мандалорианца», показывает легендарного охотника за головами Боба Фетта и наемника Фенека Шанда, перемещающихся по миру галактики.