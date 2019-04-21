Сериал «Ведьмак» выйдет на Netflix к концу 2019 года

Съёмки первого сезона «Ведьмака» в самом разгаре, и томящиеся в ожидании поклонники перебиваются мутными фото и видео со съёмочных полей, да ещё редкими твитами шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич.

И тут на помощь всем страждущим пришёл глава Netflix по контенту Тед Сарандос с крупицей свежей официальной информации.

По его словам, премьера сериала состоится в четвёртом квартале этого года, то бишь где-то в период с октября по декабрь.

В сериале снимаются Генри Кавилл (Геральт из Ривии), Фрейя Аллан (Цири), Аня Чалотра (Йеннифер), Анна Шаффер (Трисс Меригольд), Джои Бэти (Лютик), Милли Брэйди (Ренфри), Имон Фаррен (Кагыр) и другие.