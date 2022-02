Сериал по The Last of Us не выйдет в 2022 году

Не надейтесь в ближайшее время посмотреть сериал HBO «The Last of Us». Президент по программированию канала Кейси Блойс сказал в интервью The Hollywood Reporter, что адаптация апокалиптических игр Naughty Dog не выйдет в эфир в 2022 году. Блойс не назвал дату выхода, но отметил, что съемки все еще продолжаются в канадском городе на западе Канады. В сериале снимались мандалорец и ветеран наркобизнеса Педро Паскаль в роли поседевшего выжившего Джоэла, и Белла Рэмси из «Игры престолов» играет подростка Элли. Мерл Дэндридж играет лидера сопротивления Марлен, а Габриэль Луна («Настоящий детектив») и Анна Торв («Грань») соответственно играют брата Джоэла Томми и контрабандистку Тесс. У Ника Оффермана также есть гостевая роль. Сюжет данного проекта во многом повторяет сюжет первой игры — Джоэлу поручено сопровождать Элли в организацию, которая ищет лекарство от инфекции мозга, поразившей человечество, но путешествие становится намного сложнее. По срокам дебют HBO «The Last of Us» состоится спустя много времени после выхода сиквела игры. Теоретически, серия не только изменит тенденцию средненьких игровых адаптаций, но и придаст студии Sony PlayStation Productions дополнительный авторитет. Впрочем, пока что говорить об этом слишком рано, так как пока что помимо актёрского состава и краткого описания сюжета никаких данных нам никто не предоставляет. Будем ждать релиза в следующем году и тогда можно будет говорить о качестве проекта на фоне культовых видеоигр.