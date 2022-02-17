Сериал по The Last of Us не выйдет в 2022 году…

Сюжет данного проекта во многом повторяет сюжет первой игры — Джоэлу поручено сопровождать Элли в организацию, которая ищет лекарство от инфекции мозга, поразившей человечество, но путешествие становится намного сложнее. По срокам дебют HBO «The Last of Us» состоится спустя много времени после выхода сиквела игры. Теоретически, серия не только изменит тенденцию средненьких игровых адаптаций, но и придаст студии Sony PlayStation Productions дополнительный авторитет. Впрочем, пока что говорить об этом слишком рано, так как пока что помимо актёрского состава и краткого описания сюжета никаких данных нам никто не предоставляет. Будем ждать релиза в следующем году и тогда можно будет говорить о качестве проекта на фоне культовых видеоигр.