Сервис Google Maps обзавёлся своим собственным спидометром

2019-06-14, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Google Maps; [50]
В Картах Google появился встроенный спидометр.

Теперь сервис умеет определять скорость водителя, а также предупреждать его о нарушении ПДД. Спидометр отображается рядом с ограничением скорости в левом нижнем углу экрана. Сейчас эта функция работает только у пользователей бета-версии приложения, кроме того, она пока не поддерживает сервис Android Auto. О сроках выхода обновления пока ничего не известно. Ранее в Google Maps добавили оповещения о скоростных ловушках и сами ограничители.

Такие нововведения безусловно делают приложение удобнее, но тот факт, что водители будут чаще смотреть на экран смартфона, а не на дорожные знаки (а следовательно и на дорогу) — вызывает беспокойство. В апреле 2019 года исследование аналитической компании Zendrive показало, что увлечённость гаджетами во время вождения может быть опаснее алкоголя.

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