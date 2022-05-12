Сервис Google Maps получит функцию Immersive View

На мероприятии Google I/O были представлены новинки сервиса Google Maps, который получит функцию под названием иммерсивный просмотр (immersive view). Изначально режим будет работать для Лос-Анджелеса, Лондона, Нью-Йорка, Сан-Франциско и Токио. Другие города будут добавляться постепенно.

Функция Immersive View выводит просмотр улиц и аэрофотосъемку на совершенно новый уровень, объединяя их, чтобы погрузить вас в атмосферу определенного места, где бы вы ни находились. С помощью ползунка времени вы можете проверить, как выглядит район в разное время дня и при разных погодных условиях, а также узнать, например, где находятся самые оживленные места. Когда вы спускаетесь на уровень улицы, вы можете увидеть такую ​​информацию, как часы работы, пробки и даже заглянуть в рестораны и другие заведения с улицы.

Предполагается, что иммерсивный вид будет работать «практически на любом телефоне», и это стало возможным благодаря способности Google объединять миллиарды видов улиц и аэрофотоснимков для создания «богатой цифровой модели мира».