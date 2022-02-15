Сетевое хранилище TerraMaster T9-423 предлагает 9 отсеков для накопителей

TerraMaster T9-423 разработан для приложений, таких как серверы хранения файлов, почтовые серверы, веб-серверы, FTP-серверы, хосты виртуальных машин и других приложений корпоративного уровня.

Он оснащен четырехъядерным процессором Intel Celeron N5105 со встроенным графическим процессором и 8 ГБ двухканальной памяти DDR4 с возможностью расширения до 32 ГБ. Он также поддерживает аппаратное шифрование AES NI. Сетевое хранилище может справиться с рабочим процессом с высокой нагрузкой и высоким уровнем одновременного доступа пользователей. Устройство способно обеспечить хранение и простоту управления пользователями для предприятий с решениями для резервного копирования и восстановления. T9-423 оснащен двумя портами 2,5 GbE. Скорость передачи может достигать 283 МБ/с (Seagate IronWolf 18 ТБ x 4, RAID 0). Link Aggregation обеспечивает пропускную способность сети до 5 Гбит/с. Встроенный слот M.2 NVMe реализует ускорение SSD-кэша и значительно повышает эффективность хранения дискового массива.

TerraMaster T9-423 имеет высококачественный бесшумный вентилятор и оптимизированную внутреннюю структуру, что увеличивает внутреннее давление воздуха в оборудовании и снижает рабочую температуру жесткого диска. T9-423 поддерживает различные типы RAID: одиночный, RAID 0, 1, 5, 6, 10, а также поддерживает большинство файловых служб (SMB, AFP, SFTP/FTP, iSCSI, NFS и WebDAV). NAS TerraMaster T9-423 с 9 отсеками будет продаваться по цене 999,99 долларов.