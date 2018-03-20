Шлем виртуальной реальности HTC Vive Pro обойдется в 57 тысяч рублей

Компания HTC объявила о старте российских предзаказов на шлем виртуальной реальности Vive Pro, который был представлен в начале января на выставке CES 2018. По словам производителя, новинка получила улучшенный звук, дисплей и дизайн по сравнению с оригинальным Vive. Устройство оснащается двумя OLED-дисплеями с общим разрешением 2880:1600 пикселей (78% больше, чем у предыдущего поколения Vive), наушниками со встроенным усилителем, встроенным двойным микрофоном и двумя фронтальными камерами. Рекомендованная розничная цена HTC Vive Pro составляет 56 990 рублей. При этом в комплект поставки не вошли контроллеры, базовые станции и беспроводной адаптер VIVE Wireless Adapter.