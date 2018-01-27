Системные требования Ubisoft Far Cry 5 для PC

Ubisoft опубликовала системные требования Far Cry 5 для ПК. Игра на ПК получит дополнительные настройки настройки графики. В целом, требования не так уж плохи для игроков Full HD и Quad HD. Тем не менее, Ultra HD может стать немного более требовательным к железу.
Продюсер Far Cry 5 очень хочет, чтобы вы знали, что версия для ПК важна для Ubi, заявив: «ПК всегда был ключевым элементом ДНК Far Cry, и это не могло быть правдой с Far Cry 5».
Требования к системе ПК Far Cry 5
МИНИМАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ:
ОС: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (только для 64-разрядных версий)
ПРОЦЕССОР: Intel Core i5-2400 @ 3,1 ГГц или AMD FX-6300 @ 3,5 ГГц или эквивалент
ВИДЕОКАРТА: NVIDIA GeForce GTX 670 или AMD R9 270 (2 ГБ VRAM с шейдерной моделью 5.0 или выше)
Оперативная память: 8 ГБ
Разрешение: 720p
Предварительная настройка видео: низкая
РЕКОМЕНДУЕМАЯ КОНФИГУРАЦИЯ (60 FPS):
ОС: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (только для 64-разрядных версий)
ПРОЦЕССОР: Intel Core i7-4770 @ 3,4 ГГц или AMD Ryzen 5 1600 @ 3,2 ГГц или эквивалент
ВИДЕОКАРТА: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD R9 290X (4 ГБ VRAM с шейдерной моделью 5.0 или выше)
Оперативная память: 8 ГБ
Разрешение: 1080p
Предварительная настройка видео: высокая
4K 30 FPS КОНФИГУРАЦИЯ:
ОС: Windows 10 (только для 64-разрядной версии)
ПРОЦЕССОР: Intel Core i7-6700 @ 3,4 ГГц или AMD Ryzen 5 1600X @ 3,6 ГГц или эквивалент
ВИДЕОКАРТА: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD RX Vega 56 (8 ГБ VRAM с шейдерной моделью 5.0 или выше)
Оперативная память: 16 ГБ
Разрешение: 2160p
Предварительная настройка видео: высокая
4K 60 FPS КОНФИГУРАЦИЯ:
ОС: Windows 10 (только для 64-разрядной версии)
ПРОЦЕССОР: Intel Core i7-6700K @ 4.0 ГГц или AMD Ryzen 7 1700X @ 3,4 ГГц или эквивалент
ВИДЕОКАРТА: NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI или AMD RX Vega 56 CFX (8 ГБ VRAM с шейдерной моделью 5.0 или выше)
Оперативная память: 16 ГБ
Разрешение: 2160p
Предварительная настройка видео: Высокий / Ультра
Продюсер Far Cry 5 очень хочет, чтобы вы знали, что версия для ПК важна для Ubi, заявив: «ПК всегда был ключевым элементом ДНК Far Cry, и это не могло быть правдой с Far Cry 5».
Требования к системе ПК Far Cry 5
МИНИМАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ:
ОС: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (только для 64-разрядных версий)
ПРОЦЕССОР: Intel Core i5-2400 @ 3,1 ГГц или AMD FX-6300 @ 3,5 ГГц или эквивалент
ВИДЕОКАРТА: NVIDIA GeForce GTX 670 или AMD R9 270 (2 ГБ VRAM с шейдерной моделью 5.0 или выше)
Оперативная память: 8 ГБ
Разрешение: 720p
Предварительная настройка видео: низкая
РЕКОМЕНДУЕМАЯ КОНФИГУРАЦИЯ (60 FPS):
ОС: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (только для 64-разрядных версий)
ПРОЦЕССОР: Intel Core i7-4770 @ 3,4 ГГц или AMD Ryzen 5 1600 @ 3,2 ГГц или эквивалент
ВИДЕОКАРТА: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD R9 290X (4 ГБ VRAM с шейдерной моделью 5.0 или выше)
Оперативная память: 8 ГБ
Разрешение: 1080p
Предварительная настройка видео: высокая
4K 30 FPS КОНФИГУРАЦИЯ:
ОС: Windows 10 (только для 64-разрядной версии)
ПРОЦЕССОР: Intel Core i7-6700 @ 3,4 ГГц или AMD Ryzen 5 1600X @ 3,6 ГГц или эквивалент
ВИДЕОКАРТА: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD RX Vega 56 (8 ГБ VRAM с шейдерной моделью 5.0 или выше)
Оперативная память: 16 ГБ
Разрешение: 2160p
Предварительная настройка видео: высокая
4K 60 FPS КОНФИГУРАЦИЯ:
ОС: Windows 10 (только для 64-разрядной версии)
ПРОЦЕССОР: Intel Core i7-6700K @ 4.0 ГГц или AMD Ryzen 7 1700X @ 3,4 ГГц или эквивалент
ВИДЕОКАРТА: NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI или AMD RX Vega 56 CFX (8 ГБ VRAM с шейдерной моделью 5.0 или выше)
Оперативная память: 16 ГБ
Разрешение: 2160p
Предварительная настройка видео: Высокий / Ультра