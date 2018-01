Системные требования Ubisoft Far Cry 5 для PC

Ubisoft опубликовала системные требования Far Cry 5 для ПК. Игра на ПК получит дополнительные настройки настройки графики. В целом, требования не так уж плохи для игроков Full HD и Quad HD. Тем не менее, Ultra HD может стать немного более требовательным к железу.Продюсер Far Cry 5 очень хочет, чтобы вы знали, что версия для ПК важна для Ubi, заявив: «ПК всегда был ключевым элементом ДНК Far Cry, и это не могло быть правдой с Far Cry 5».Требования к системе ПК Far Cry 5МИНИМАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ:ОС: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (только для 64-разрядных версий)ПРОЦЕССОР: Intel Core i5-2400 @ 3,1 ГГц или AMD FX-6300 @ 3,5 ГГц или эквивалентВИДЕОКАРТА: NVIDIA GeForce GTX 670 или AMD R9 270 (2 ГБ VRAM с шейдерной моделью 5.0 или выше)Оперативная память: 8 ГБРазрешение: 720pПредварительная настройка видео: низкаяРЕКОМЕНДУЕМАЯ КОНФИГУРАЦИЯ (60 FPS):ОС: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (только для 64-разрядных версий)ПРОЦЕССОР: Intel Core i7-4770 @ 3,4 ГГц или AMD Ryzen 5 1600 @ 3,2 ГГц или эквивалентВИДЕОКАРТА: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD R9 290X (4 ГБ VRAM с шейдерной моделью 5.0 или выше)Оперативная память: 8 ГБРазрешение: 1080pПредварительная настройка видео: высокая4K 30 FPS КОНФИГУРАЦИЯ:ОС: Windows 10 (только для 64-разрядной версии)ПРОЦЕССОР: Intel Core i7-6700 @ 3,4 ГГц или AMD Ryzen 5 1600X @ 3,6 ГГц или эквивалентВИДЕОКАРТА: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD RX Vega 56 (8 ГБ VRAM с шейдерной моделью 5.0 или выше)Оперативная память: 16 ГБРазрешение: 2160pПредварительная настройка видео: высокая4K 60 FPS КОНФИГУРАЦИЯ:ОС: Windows 10 (только для 64-разрядной версии)ПРОЦЕССОР: Intel Core i7-6700K @ 4.0 ГГц или AMD Ryzen 7 1700X @ 3,4 ГГц или эквивалентВИДЕОКАРТА: NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI или AMD RX Vega 56 CFX (8 ГБ VRAM с шейдерной моделью 5.0 или выше)Оперативная память: 16 ГБРазрешение: 2160pПредварительная настройка видео: Высокий / Ультра