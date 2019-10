Сколько стоит обучение в лучших университетах мира?

Качественное образование стоит дорого. К такому выводу можно прийти, если изучить свежие рейтинги самых дорогих университетов мира. К сожалению, попасть в эти учебные заведения смогут немногие из нас, а вот возможность прокачать свои знания через вебинары доступна каждому. Заметим, что вебинарная площадка помогает не только обучаться, но предлагать свои курсы, вести совместную работу над проектами и устраивать широкомасштабные видео-мероприятия для тысяч зрителей.

Итак, самым дорогим университетом в мире согласно рейтингу QS признан Чикагский университет. Чтобы выучиться на бакалавра в этом учебном заведении, вам придется потратить 182 тысячи долларов. На втором месте расположился Йельский университет, в котором год обучения обойдется в 43 тысячи долларов, а замыкает тройку лидеров Стэнфорд – $42,7 тыс.

Любопытно, что учеба в Массачусетском технологическом институте, который является лучшим университетом рейтинга QS, составит «всего» 36 тысяч долларов в год, а во втором лучшем учебном заведении – Гарвардском университете – $40 000.

Согласно другому рейтингу, самый дорогим вузом в мире является Нью-Йоркский университет со стоимостью годового обучения в 63 000 долларов. Не стоит забывать, что Нью-Йорк остается самым дорогим для жизни городом мира. Второе место занимает University of Buckingham с ценой в 61 тысячу долларов, а на третьем месте расположился The University of New South Wales. Это один из ведущих исследовательских университетов мира, а потому обучение здесь очень дорогое – 60 тысяч долларов в год.

Также в пятерку вошли американские вузы Dartmouth Mout с $59 000 в год и Parson school for design с $58 000 в год. На шестом месте расположился частный исследовательский вуз Johns Hopkins University, обучение в котором обойдется в 50 тысяч долларов. Седьмое место занимает уже фигурировавший в предыдущем рейтинге University of Chicago. Также в десятку вошли швейцарский Swiss Federal Institute of Technology, английский Imperial College London и американский Claremont McKenna College, обучение в которых стоит 48 тысяч, 38 тысяч и 36 тысяч долларов, соответственно.

А что насчет обучения в Азии? Например, в Национальном университете Сингапура и Университете Гонконга цена обучения составляет около 21000 долларов. Согласно рейтингу QS, эти учебные заведения входят в тридцатку лучших вузов мира, предлагая признанные в мире англоязычные программы и стратегии обучения.