Сколько времени рассматривается заявка на кредит

Срочно нужны деньги в кредит, но не знаете, сколько банк будет рассматривать ваш запрос? В статье расскажем, от чего зависит скорость принятия решения и какие этапы оно проходит.
В зависимости от типа займа и предоставленных документов рассмотрение вашей просьбы занимает от нескольких минут до нескольких дней. Например, если вам требуется кредит наличными или целевой заем и при этом от вас просят предоставить минимальный пакет документов, предварительное решение банк принимает в течение 15–20 минут.
Однако стоит понимать, что скорость обработки зависит от нескольких факторов:
Например, потребительские обычно обрабатываются быстрее, чем ипотечные или автокредиты, где требуется больше документов.
Чем точнее и полнее заполнена анкета, тем быстрее пройдет проверка.
При наличии положительной кредитной истории банк быстрее принимает решение.
Процесс оценки вашей благонадежности состоит из нескольких ключевых этапов:
После подачи анкеты система автоматически проверяет корректность заполненных данных и оценивает кредитоспособность клиента. Это может занять от 5 до 30 минут.
Если необходимо, сотрудник банка свяжется с клиентом для уточнения информации. Этот этап может занять несколько часов в зависимости от времени подачи заявки.
Проверяются предоставленные документы и соответствие клиента внутренним требованиям банка. Обычно это занимает до одного–двух рабочих дней.
После завершения всех проверок клиент получает окончательный ответ.
Чтобы минимизировать время ожидания, следуйте нашим простым рекомендациям:
Иногда обработка занимает больше времени, чем вы ожидаете. Это может быть связано с дополнительной проверкой документов или высокой нагрузкой на банк.
В такой ситуации вы всегда можете обратиться в контакт-центр финансовой организации или узнать статус заявки через мобильное приложение.
Оформление кредита — это просто, если обращаетесь в надежный банк. Рассмотрите разные предложение, выберите наиболее выгодные условия и смело подавайте заявку.