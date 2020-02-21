Скоро на экранах Яга. Кошмар тёмного леса

Сюжет фильма основан про молодую семью, которая переехала в новую квартиру. Семья нанимает няню для новорожденной дочери. Няня быстро входит в доверие родителям. Однако старший мальчик, Егор, рассказывает о пугающем поведении женщины, но родители ему не верят. Вот однажды Егор, вернувшись домой, не находит никаких следов ни няни, ни маленькой сестры, а родители пребывают в странном трансе и даже не помнят, что у них была дочь. Тогда Егор вместе с друзьями отправляется на поиски, в ходе которых выяснится, что няня древний славянский демон.

Сценарий фильма написали Наталья Дубовая, Святослав Подгаевский, Иван Капитонов. Премьера фильма в России состоится 27 февраля 2020 года.