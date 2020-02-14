"Удивительное путешествие доктора Дулиттла" - приключенческая комедия в жанре фэнтези. Режиссер фильма Стивен Гейган. Фильм основан на романе Хью Лофтинга. Мировая премьера состоялась 1 января. В России фильм выйдет в прокат 20 февраля.

Знаменитый врач-ветеринар Джон Дулиттл потерял свою жену и теперь скрывается за высокими стенами своего поместья в компании животных. Однажды, узнав что королева заболела, Дулиттл оказывается единственным человеком который может ей помочь. Ему предстоит отправиться к мифическому острову на поиски лекарства. В приключении заводит он новые знакомства с экзотическими существами.