Скоро в кино Отель Белград

Сюжет фильма Отель Белград про парня по имени Паша, который является хозяином пятизвездочного отеля в Белграде. Он живет, не зная бед, пока однажды совершенно случайно влезает многомиллионный в долг мафиози. В уплату долга криминальный босс заставляет Пашу жениться на своей дочке. Девушка начинает рьяно готовиться к свадьбе с красавчиком отельером, когда Паша после четырехлетней разлуки неожиданно сталкивается с Дашей, своей русской любовью. В романтичной атмосфере древнего города чувства между ними готовы вспыхнуть вновь, если бы не будущий тесть.

Режиссер фильма Константин Статский. В главных ролях снялись: Милош Бикович, Диана Пожарская, Борис Дергачёв, Александра Кузенкина, Любомир Бандович и Барбара Таталович.

Премьера фильма в России состоится 5 марта 2020 года.