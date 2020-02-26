Скоро в кино Жадность

2020-02-26, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Жадность; [40]

Режиссером и сценаристом комедии Жадность стал Майл Уинтерботтом. На главные роли были приглашены Стив Куган, Айла Фишер и Дэвид Мтчелл.

Миллиардер, владелец самых модных брендов одежды, сделавший состояние с помощью дешевой рабочей силы и авантюрных манипуляций, с помпой отмечает 60-летие на греческом острове Миконос, где собирается весь мировой бомонд. Какие сюрпризы приготовил своим звездным гостям циничный юбиляр, вы узнаете в кино.

Дата выхода фильма в России назначено на 27 февраль месяц 2020 года.


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