Скоро в кино Жадность

Режиссером и сценаристом комедии Жадность стал Майл Уинтерботтом. На главные роли были приглашены Стив Куган, Айла Фишер и Дэвид Мтчелл.

Миллиардер, владелец самых модных брендов одежды, сделавший состояние с помощью дешевой рабочей силы и авантюрных манипуляций, с помпой отмечает 60-летие на греческом острове Миконос, где собирается весь мировой бомонд. Какие сюрпризы приготовил своим звездным гостям циничный юбиляр, вы узнаете в кино.

Дата выхода фильма в России назначено на 27 февраль месяц 2020 года.