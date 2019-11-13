«Скуби-Ду!» появится на больших экранах

Warner Bros Pictures готова вернуть Скуби-Ду и его банду на большой экран. Фильм-приквел с маркировкой "6+" предложит постоять у истоков "начала величайшей мистической истории невероятной команды".

По сюжету нового мультфильма команде предстоит раскрыть самое сложное дело в истории: попытку выпустить в мир собаку-призрака по прозвищу Цербер. Но во время расследования друзья узнают загадочные подробности прошлого и самого Скуби-Ду.

Голосовой состав также довольно сложен - с такими актерами, как Уилл Форте, Фрэнк Уэлкер, Зак Эфрон, Джина Родригес, Аманда Сейфрид, Кирси Клемонс, Джейсон Айзекс, Кен Чжон, Трейси Морган и Марк Уолберг. Премьера мультфильма назначена на 14 мая 2020 года.