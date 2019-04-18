Сладкие сны с новой умной подушкой от Xiaomi

Умная подушка для сна PMA Graphene изготовлена из материала с эффектом памяти и хлопковым чехлом. Внутри скрыта богатая технология, которая благодаря инфракрасной системе позволяет нагревать шею, снижать мышечное напряжение, способствуя лучшей циркуляции крови.

Существует также модуль обнаружения сна, с точными параметрами, такими как разделение между легким и глубоким сном, количество выполненных вдохов и сколько раз положение менялось во время сна. Затем данные отправляются через модуль Bluetooth на ваш смартфон, где они могут быть проанализированы благодаря сопутствующему приложению.

Также есть будильник, который позволяет аккуратно проснуться в назначенное время. Благодаря слою графена, в который также интегрирован модуль Bluetooth, можно регулировать температуру в соответствии с пожеланиями. Система передачи звука с костной проводимостью позволяет слышать звук через вибрации костей вашего лица. Это означает, что звуковые волны проходят через внешнее и среднее ухо, где расположена барабанная перепонка. Умная подушка размером 59 x 30 x 11,5 см поступит в продажу в июне по цене 299 юаней.