Sling TV, ESPN и Fox теперь на Oculus Go

Еще в июне Oculus запустил Oculus TV, который позволяет вам смотреть шоу и фильмы от партнеров на виртуальном 180-дюймовом дисплее.

Теперь Sling TV, ESPN и Fox Now присоединяются к этой теме, поэтому у вас будет больше возможностей для просмотра прямого эфира, спортивных передач и фильмов через беспроводную гарнитуру. На сегодняшний день вы можете загрузить приложение каждой службы с вкладки TV. Вам понадобятся подписки на них, хотя Sling и Oculus объединяются, чтобы помочь вам начать работу. Если вы активировали Oculus Go с 1 сентября или оформите подписку до 15 января, то вы получите код активирующий сумму 80 долларов.