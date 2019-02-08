Smartduvet Breeze - одеяло, поддерживающее температурные режимы для двоих

Если вы ведете постоянную войну с вашим партнером из-за идеальной температуры в вашей спальне, то это пуховое одеяло для вас.

Smartduvet Breeze — это «умное» одеяло, имеющее две зоны температурного контроля. Половинки одеяла, с помощью приложения, можно настроить на холод или тепло и добиться идеальных условия для сна обоих супругов. Помимо того, устройство имеет системы регулировки влажности, а также может предотвратить появление в кровати различных неприятных насекомых, то есть его материал является репеллентом.

Но самая удивительная функция — это система подачи в одеяло воздуха, которая расправляет его из смятого состояния. Одеяла стоят от 250 до 350 евро за штуку, в зависимости от размера.