Smartduvet Breeze - одеяло, поддерживающее температурные режимы для двоих

2019-02-08, Автор - Anna; Продукт - Smartduvet Breeze ; [41]
Если вы ведете постоянную войну с вашим партнером из-за идеальной температуры в вашей спальне, то это пуховое одеяло для вас.

Smartduvet Breeze — это «умное» одеяло, имеющее две зоны температурного контроля. Половинки одеяла, с помощью приложения, можно настроить на холод или тепло и добиться идеальных условия для сна обоих супругов. Помимо того, устройство имеет системы регулировки влажности, а также может предотвратить появление в кровати различных неприятных насекомых, то есть его материал является репеллентом.

Но самая удивительная функция — это система подачи в одеяло воздуха, которая расправляет его из смятого состояния. Одеяла стоят от 250 до 350 евро за штуку, в зависимости от размера.

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