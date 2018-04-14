Смартфон BQ-5340 Choice

Компания BQ выпустила смартфон в первой половине года среднего класса. . На борту смартфона две камеры, обе имеют разрешение 5 МП. Объем памяти девайса имеет довольно скромные параметры: 1 ГБ ОЗУ и внутренний флэш 8 ГБ. В качестве рабочей среды для приложений выбрана седьмая версия операционной системы Android «Nougat».Емкость батареи смартфона не слишком высока. Всего 2400 мАч, однако ее хватает на день в режиме прослушивания музыки.Разрешение составляет 960х480 пикселей. Яркость экрана, покрытого защитным стеклом 2,5D, равна 400 кд/м2. О стоимости пока не известно.