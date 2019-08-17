Смартфон Gigaset GX290

2019-08-17, Автор - Ramil; Продукт - Gigaset; [66]
Немецкая компания Gigaset (Siemens) представила защищенный смартфон GX290.

Gigaset GX290 основан на базе восьмиядерного процессора MediaTek Helio P23. О количестве оперативной памяти производитель умалчивает, но известно, что объём флеш-памяти составляет 32 ГБ. Основная камера представлена двойным модулем 13 и 2 Мп, фронтальная же получит один датчик на 8 Мп.

Защита смартфона выполнена на уровне IP68 и стандарте MIL-STD. Это значит, что Gigaset GX290 не страшна вода, пыль, а также падения с небольшой высоты.

Высокую автономность обеспечит аккумулятор ёмкостью 6200 мАч и невысокое разрешение дисплея HD+ (1600x900). Работает потомок некогда величественной Siemens на чистой Android Pie.

За немецкое качество прямиком с китайских заводов придётся отдать 360 евро.

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