Смартфон Huawei Enjoy 70X оценили в 245 долларов

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Enjoy 70X, которая основана на фирменной однокристальной системе Kirin 8000A. Новинка также получила 6,78-дюймовый изогнутый OLED-экран с разрешением 2700:1224 точек, пиковой яркостью 1200 нит, частотой обновления 120 Гц и регулировкой ШИМ 2160 Гц, селфи-камеру на 8 Мп, сдвоенную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп (RYYB) и 2 Мп, аккумулятор ёмкостью 6100 мАч, поддержку 40-Вт проводной быстрой зарядки, дактилоскопический сенсор, модуль NFC, адаптер беспроводной связи Bluetooth 5.1, поддержку спутниковых сообщений Beidou и фирменную операционную систему HarmonyOS 4.2. Смартфон появится в продаже 10 января по цене в 245, 275 и 315 долларов за конфигурации с 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти соответственно.